Многоквартирный жилой дом загорелся ночью в Петрозаводске

В МЧС сообщили причины ночного пожара на улице Советская.

Ночью 10 декабря в 01.25 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска ликвидировали возгорание в жилом деревянном многоквартирном доме № 32а по улице Советская. В 02.08 пожар был ликвидирован.

Как нам уточнили в МЧС, пострадала стена дома. На пожаре никто не погиб и не пострадал, эвакуировать также никого не пришлось. По предварительным данным, причиной пожара послужило замыкание электропроводки.

Напомним, 9 декабря более 20 пожарных боролись с огнем в пятиэтажке Петрозаводска и спасли двух человек.