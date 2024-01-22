Многометровый фонтан забил в расширенном центре Петрозаводска

Из-за аварии улица Шотмана оказалась в воде.

Авария утром 22 января во время строительных работ на улице Шотмана едва не привела к коллапсу — пешеходы с трудом могли пересечь залитую водой улицу.

Зато они могли полюбоваться на редкое зрелище — посреди зимы из-под земли забил высокий фонтан, выбрасывая воду на несколько метров вверх.

Судя по видео — а инцидент попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк» — работавший на месте снесенного здания по адресу: улица Шотмана, 48Б, экскаватор задел ветку водопровода. В результате вода под давлением выливалась на улицу больше получаса, после чего авария была устранена.