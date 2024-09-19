Мобильные бригады снимают цветы с клумб Петрозаводска

Порядок наводят в нескольких районах карельской столицы.
Цветы, траву и листья убирают в карельской столице. Информацию об этом сообщили в городской администрации.
На этой неделе подрядчик приводит в порядок парки Ямка, Лососинский, Победы, 50-летия Пионерской Организации, скверы Маршала Мерецкова, Бородинский, Пожарных Спасателей, Кукковский, Александровский, Кленовый, Анны Рогозкиной.
Работы также ведутся на аллях Дружбы, Тропа Здоровья и 300-летия Петрозаводска, на Октябрьском и Первомайском проспектах, на улицах Ригачина, Ведлозерской, Судостроительной, Ровио и на территории вблизи собора Александра Невского. Особое внимание уделяется уборке мусора из урн.
Ранее мы писали о том, что молодой человек ободрал цветы у поликлиники в Костомукше.
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