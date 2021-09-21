Модернизация трех библиотек в Карелии обойдется в 25 млн рублей

В 2022 году будут модернизированы библиотеки в Кондопоге, Калевале и Муезерском.

Помимо детской библиотеки в Кондопоге, ранее вошедшей в число победителей конкурсного отбора Министерства культуры РФ, модельные библиотеки также будут созданы в поселках Калевала и Муезерский, сообщили в правительстве республики.

Полный список получателей федерального финансирования в Карелии в 2022 году на создание модельных библиотек теперь выглядит так:

- Детская библиотека муниципального учреждения «Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко» – 5 млн рублей (для имеющих статус «малая библиотека»);

- Калевальская национальная межпоселенческая центральная районная библиотека имени Архиппа Перттунена – 10 млн рублей (статус «центральная библиотека»);

- Муезерская центральная районная межпоселенческая библиотека – 10 млн рублей (статус «центральная библиотека»).

Количество создаваемых в следующем году модельных библиотек было увеличено благодаря дополнительно выделенным средствам из федерального бюджета (1 млрд рублей) в рамках исполнения поручений президента Российской Федерации по итогам послания Федеральному собранию. К перечню из 239 муниципальных библиотек в разных регионах России добавились еще 129 учреждений из числа тех, чьи заявки набрали большое количество баллов.

Ранее сообщалось, на базе Центральной городской библиотеки им. Д. Я. Гусарова в Петрозаводске появится музей.