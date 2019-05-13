Модернизированную аллею Дружбы в Петрозаводске залило дождем

На аллее Дружбы в микрорайоне Ключевая не просыхают огромные лужи – люди жалуются на некачественные работы при модернизации дорожки.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" появились фото аллеи Дружбы, которую залило дождем.

"Аллея на Нойбранденбургской - и это после первого дождя, - пишут петрозаводчане. - Видно, что строители старались на совесть: и уклон учли, и дренажную систему... В прошлом году даже "дополнительные водосливы" установили. Результат на лицо! Выводы делайте сами".

Напомним, компания-подрядчик завершила благоустройство аллеи Дружбы на Ключевой в ноябре прошлого года. Рядом с реконструированной зоной отдыха установлены скамейки и урны. Рабочие подрядной организации также завершили восстановление газонов.

"По предложениям жителей на аллее были оборудованы дополнительные водоотводные лотки", - сказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Модернизация протянувшейся от улицы Кемской до улицы Ключевой аллеи Дружбы - один из трех проектов, выбранных жителями города 18 марта этого года в ходе рейтингового голосования. На обновленной велопешеходной дорожке длиной в 700 метров и шириной в 5,5 метра демонтирована отслужившая свой срок плитка и уложен асфальт, сделана санитарная обрезка деревьев и кустарников.



администрация Петрозаводска