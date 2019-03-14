Молодая пара пыталась ограбить магазин в Петрозаводске

Попытка хищения произошла 12 марта в сетевом магазине на проспекте Ленина, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Группа задержания получила информацию о том, что в одном из сетевых магазинов на пр. Ленина совершена попытка хищения. Прибыв на место стражи правопорядка узнали от персонала, что молодая пара пыталась пронести неоплаченный товар мимо кассы.

При установлении личностей задержанных сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что пара также находится и в местном розыске.

Злоумышленники были переданы сотрудникам полиции.