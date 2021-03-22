Молодая жительница Карелии взяла кредит на 220 тысяч и перевела его частями мошенникам

Мошенники под видом представителей различных организаций продолжают обманывать жителей республики, сообщили в МВД Карелии.

В числе потерпевших оказалась 26-летняя жительница Питкярантского района. В минувшую пятницу на ее телефон поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка. Он сообщил, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит и, скорее всего, злоумышленником является работник финансового учреждения. Чтобы его вычислить и предотвратить незаконную операцию, девушке было рекомендовано самой взять на себя кредит в размере 220 тысяч рублей, а затем деньги требовалось переводить на различные номера телефонов небольшими суммами – потерпевшая выполнила все указания. При этом собеседник велел сохранить все чеки, чтобы в дальнейшем предоставить их в банк – якобы только при этих условиях кредит будет списан. Позже женщина решила обратиться за консультацией на горячую линию банка и узнала, что стала жертвой обмана. После этого написала заявление в полицию.

Также в полицию Медвежьегорского района обратилась 80-летняя горожанка. В течение нескольких дней пожилой женщине звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Ей внушали, что на ее счете замечены подозрительные транзакции и требуется срочно обезопасить средства. Руководствуясь инструкциями, пенсионерка сняла со вклада почти 113 тысяч рублей, а затем через банкомат перевела деньги на неизвестный счет.

А в петрозаводской полиции проводится проверка по заявлению 67-летнего горожанина. С его счета были незаконно списаны 3890 рублей. Как выяснилось, мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником Пенсионного фонда. Он сообщил собеседнику, что в связи с перерасчетом пенсионных накоплений ему полагается выплата в размере 26 000 рублей. Для получения этой суммы нужно всего лишь назвать реквизиты карты, а затем продиктовать код доступа из смс-сообщения. Пенсионер выполнил необходимые действия, а после обнаружил, что потерял собственные средства.

Ранее пенсионерка из Петрозаводска отдала мошенникам 1,2 млн рублей, заинтересовавшись акциями Санта-Клауса.