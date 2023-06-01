Молодая жительница Петрозаводска стала жертвой ловких псевдобанкиров

Петрозаводчанку испугали незаконными действиями, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление 26-летней горожанки, которая оказалась жертвой обмана и лишилась 390 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что ей через мессенджер позвонили якобы из банка и сказали, что на неё незаконно оформили кредит. Собеседница посоветовала быстрее обналичить сбережения петрозаводчанки и перевести их на другой счет, а затем взять кредитную карту и деньги с нее тоже «спрятать».

В итоге женщина лишилась 390 тысяч рублей. По статье «мошенничество» было возбуждено уголовное дело.