Молодежи позволят продавать единственное жилье без уплаты налогов

Президент России Владимир Путин поручил правительству смягчить условия по взысканию налога на доходы с граждан при продаже единственного жилья.

Об этом говорится в перечне поручений президента.

Сокращение с пяти до трех лет минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения, в случае если объект недвижимого имущества в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации является единственным жилым помещением, находящимся в собственности налогоплательщика, — говорится в перечне.

Ранее Путин в ходе форума «Деловой России» поддержал предложение об отмене НДФЛ при продаже единственного жилья для молодых семей.

Один из участников форума заявил, что молодые собственники жилья часто не могут продать свою единственную квартиру для улучшения жилищных условий, поскольку вынуждены платить с этой сделки налог в размере 13%, если владеют жильем менее пяти лет. По его словам, снятие такого ограничения позволило бы увеличить спрос на квартиры, пишут "Вести Карелии".

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