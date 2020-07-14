Молодого человека, пытавшегося продавать наркотики на севере Карелии, ждет суд

В Сегежском суде рассмотрят уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте наркотиков, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, обвиняемый вместе со своим знакомым договорились незаконно сбывать на территории Сегежи с использованием сети "Интернет" наркотические средства путем совершения "закладок" в подъездах жилых домов.

Для этого обвиняемый передал часть партии наркотиков своему знакомому, который впоследствии сделал "закладку" в одном из домов Сегежи.

Однако приготовленное для сбыта наркотическое средство было обнаружено и изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Петрозаводске будут судить 18 участников ОПГ по сбыту наркотиков.