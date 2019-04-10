Молодого петрозаводчанина будут судить за хорошую жизнь под расписку

В Петрозаводске молодой человек вместо оплаты в заведениях оставлял расписку до тех пор, пока не попал в руки правоохранителей, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска от двух организаций поступили сообщения о мошеннических действиях. В обоих случаях имелась расписка от одного и того же гражданина.

Сотрудники уголовного розыска проверили на причастность 24-летнего петрозаводчанина, чье имя и паспортные были указаны в расписках. После установления его местонахождения, выяснилось, что он и является подозреваемым и не отрицает свою вину.

Дознанием была восстановлена картина происшествий. В начале ноября 2018 года петрозаводчанин приехал на АЗС. Там заправил бензином не только автомобильный бак, но и отдельную емкость, в общем объеме получив 80 литров. Но деньги для оплаты мужчина не предъявил, а оставил работникам АЗС расписку. В ней он указал свои паспортные данные и обязался заплатить необходимую сумму. Но время шло, а деньги он так и не возвращал.

В конце декабря 2018 года он же, находясь в одном из увеселительных заведений города, при предъявлении счета заявил официанту, что необходимые для оплаты средства у него отсутствуют. Тогда он, как и в прошлый раз написал расписку, но деньги не вернул.

Впоследствии подозреваемый заявил полицейским, что счета он не оплачивал умышленно, к ситуациям относится безразлично, и возмещать ущерб не планирует.

Уголовное дело по данным эпизодам в отношении гражданина расследовано по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 УК РФ, и направлено в прокуратуру города Петрозаводска для утверждения обвинительного акта.