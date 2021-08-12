Молодой актер из Карелии снялся в сериале «Условный мент» (ВИДЕО)

Житель Лахденпохьи Симон Каява сыграл роль в сериале «Условный мент», который выпускает «Пятый канал».

Симон Каява снялся во втором сезоне сериала «Условный мент». Актер появился в эпизоде в серии под названием «Конец игры». Об этом информирует паблик «Лахденпохья - Навсегда!».

В сообществе отмечают, что молодой актер родом из Лахденпохьи.

«В эпизоде снялся довольно известный молодой житель Лахденпохья Симон Каява», — говорится в посте.

Эпизод с участием актера из Карелии начинается с 11 минуты 41 секунды.

Ранее сообщалось, что студент Карельского колледжа культуры и искусств Симон Каява снялся в детективном сериале «Великолепная пятерка».