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25.02.2021 19:40

Молодой человек украл пальто из магазина в Петрозаводске

Новости. Криминал
10:11, 26 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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Украденную вещь похититель продал, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился работник одного из торгово-развлекательного комплекса карельской столицы. Он сообщил, что из отдела одежды пропало мужское пальто стоимостью 4 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили, что к краже причастен 28-летний местный житель, уже имевший проблемы с законом.

Подозреваемый дал признательные показания: в магазине он взял первое пальто, попавшееся под руку, и похитил его. Украденное пальто петрозаводчанин продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. В содеянном подозреваемый раскаялся и обещал возместить причинённый материальный ущерб.

В настоящее время в отношении жителя карельской столицы возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2021-02-26 11:05:55
Нет у зеков раскаяния. Вторая ходка должна быть последней.
Гость
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