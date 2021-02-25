Молодой человек украл пальто из магазина в Петрозаводске

Украденную вещь похититель продал, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился работник одного из торгово-развлекательного комплекса карельской столицы. Он сообщил, что из отдела одежды пропало мужское пальто стоимостью 4 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили, что к краже причастен 28-летний местный житель, уже имевший проблемы с законом.

Подозреваемый дал признательные показания: в магазине он взял первое пальто, попавшееся под руку, и похитил его. Украденное пальто петрозаводчанин продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. В содеянном подозреваемый раскаялся и обещал возместить причинённый материальный ущерб.

В настоящее время в отношении жителя карельской столицы возбуждено уголовное дело.