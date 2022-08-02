Молодой юрист ушел из жизни в Петрозаводске

Владелец правозащитной компании, юрист Денис Ковалев ушел из жизни.

О том, что 36-летний Денис Ковалев — юрист, руководитель правозащитной компании «Ковалев и Партнеры» — ушел из жизни, стало известно из сообщения в соцсетях.

«Прощание с Денисом Ковалевым состоится 9 августа с 14.0 до 15.00 по ул. Вольная 4, зал 1», — написано в «ВКонтакте».

Причины смерти не называются. Отметим, что Денису 30 июля исполнилось 36 лет. Свою правозащитную компанию «Ковалев и Партнеры» он создал в 2017 году. Оказывал юридические услуги гражданам и юридическим лицам на территории Северо-Западного Федерального округа.