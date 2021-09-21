Молодой рецидивист в Петрозаводске обворовал семью женщины-таксиста

Житель карельской столицы подозревается в совершении сразу двух краж, сообщили в МВД Карелии.

Два уголовных дела по статье «кража» возбуждены в отношении 21-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии полиции, от его действия пострадали два человека.

В начале сентября в полицию Петрозаводску обратилась 51-летняя горожанка, сообщившая, что неизвестный похитил её мобильный телефон. Женщина рассказала, что работает водителем в службе такси и пропажу обнаружила после очередного заказа. Горожанка описала мужчину, причастного, по ее мнению, к исчезновению телефона. Причинённый ущерб составил 14 тысяч рублей.

Кроме того, в правоохранительные органы обратился 42-летний сожитель потерпевшей. Он рассказал, что злоумышленник не только завладел смартфоном, но и, подобрав пароль, разблокировал устройство и снял с принадлежащей заявителю банковской карты 6 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого. Он дал признательные показания и рассказал, что похищенный телефон продал, а деньги потратил.

Расследование уголовных дел продолжается.