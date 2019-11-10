Молодой водитель иномарки сбил пенсионерку в Петрозаводске

ДТП произошло во дворе дома в Сулажгоре, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 9 ноября, в 9.36 в Петрозаводске на улице Жуковского, в районе дома № 59, 19-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, при движении задним ходом по дворовой территории совершил наезд 63-летнюю женщину, которая шла по двору.

В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения, оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.