ВИДЕО: Молодой водитель иномарки устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске

На улице Зайцева столкнулись два автомобиля, один из водителей госпитализирован, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу 12 января в Петрозаводске в 21.20 на перекрестке ул.Мелентьевой-ул.Зайцева произошло столкновение автомобилей, которые двигались в попутном направлении по улице Зайцева.

Та, 25-летний водитель Ford Sierra не справился с управлением автомобиля, который занесло на правую полосу движения.

Произошло столкновение с автомобилем ВАЗ десятой модели.

В ДТП травмирован 33 -летний петрозаводчанин, водитель ВАЗа.

Мужчина с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.