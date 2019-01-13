ВИДЕО: Молодой водитель иномарки устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске

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На улице Зайцева столкнулись два автомобиля, один из водителей госпитализирован, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую субботу 12 января в Петрозаводске в 21.20 на перекрестке ул.Мелентьевой-ул.Зайцева произошло столкновение автомобилей, которые двигались в попутном направлении по улице Зайцева.
Та, 25-летний водитель Ford Sierra не справился с управлением автомобиля, который занесло на правую полосу движения.
Произошло столкновение с автомобилем ВАЗ десятой модели.
В ДТП травмирован 33 -летний петрозаводчанин, водитель ВАЗа.
Мужчина с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
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