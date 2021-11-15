Молодой водитель пострадал при столкновении фургона с грузовиком в Карелии (ФОТО)

Подробности аварии в Сегежском районе сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария с участием грузовика Volvo и фургона Ford Transit произошла 9 декабря в 23.50 в Сегежском районе на 25 километре автодороги Тикша-Ледмозеро-Костомукша.

Фургон столкнулся с двигавшемся в попутном направлении грузовиком, ехавшем впереди. От удара Ford вылетел с трассы в кювет. В результате ДТП 25-летний водитель фургона получил травмы и был госпитализирован.

Напомним, утром 10 декабря в Петрозаводске водитель при обгоне автогрейдера вылетел с дороги и врезался в дерево.