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Молодой водитель сбил 79-летнюю женщину на перекрестке в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:31, 15 Октября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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После ДТП на Кукковке пешеход с травмами была доставлена в больницу.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую среду, 14 октября, в 19:50 на пересечении улицы Питкярантской и Варницкого проезда 23-летний водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на 79-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому перекрестку, не убедившись в безопасности перехода.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Ранее в Петрозаводске был найден водитель, который чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе.

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