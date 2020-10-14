Молодой водитель сбил 79-летнюю женщину на перекрестке в Петрозаводске

После ДТП на Кукковке пешеход с травмами была доставлена в больницу.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую среду, 14 октября, в 19:50 на пересечении улицы Питкярантской и Варницкого проезда 23-летний водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на 79-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому перекрестку, не убедившись в безопасности перехода.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Ранее в Петрозаводске был найден водитель, который чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе.