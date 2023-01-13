Молодой водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими на «встречке» на трассе в Карелии

В Олонецком районе в аварии получили травмы водитель и пассажир.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник, 16 января, в 7:30 на 18 км автодороги Олонец — Питкяранта — Леппясилта произошла авария.

По предварительным данным, 25-летний водитель на «ВАЗе» выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем Suzuki.

В аварии пострадали 46 — летний водитель Suzuki и 26 — летний пассажир «ВАЗа».

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, два человека погибли в аварии в Петрозаводске.