Молодой водитель в Карелии нарушил ПДД и спровоцировал аварию с тяжелыми последствиями

В Сегеже автомобиль вылетел с трассы и 7 раз перевернулся, сообщили в МВД Карелии.

Житель Петрозаводска обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к аварии, где несколько человек получили травмы различной тяжести.

По версии следствия, поздним вечером девушки уговорили своего знакомого — 22-летнего петрозаводчанина, находившегося в Сегеже — отвезти их в кафе, где они планировали продолжить празднование дня рождения одной из них.

Молодой человек превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела с трассы и, перевернувшись семь раз, оказалась в кювете. Все пассажиры были травмированы — отчасти потому, что не пристегнулись ремнями безопасности. Одну из девушек выбросило из автомобиля, другая серьезно повредила руку.

Уголовное дело было направлено в суд. Молодой нарушитель рискует лишиться свободы на 2 года.