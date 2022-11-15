Молодой житель Карелии обчистил два подъезда, украв велосипед и детский самокат

Кондопожские полицейские смогли вернуть имущество хозяевам. Сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратился житель одного из многоквартирных домов города, обнаруживший, что из подъезда пропал самокат, на котором катался его ребёнок.

Полицейские установили причастного к краже — 18-летнего местного жителя. Тот приходил в гости к приятелю и, выходя из подъезда, прихватил с собой чужой самокат. Его молодой человек продал за несколько сотен рублей.

Позже выяснилось, что это не единственное преступление подозреваемого. Из соседнего подъезда того же дома кондопожанин увел велосипед для трюков. Сумма ущерба составила 36 тысяч рублей.

В настоящее время всё похищенное изъято. Расследуются уголовные дела о кражах.