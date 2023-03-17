Юному жителю Карелии грозит пожизненный срок за диверсию на железной дороге

Житель Сортавалы, задержанный по подозрению в организации теракта на железной дороге, признал свою вину.

Телеканал «ГТРК Карелия» показал видео с признанием обвиняемого в попытке теракта.

«По факту совершения указанного преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 прим. 1 Уголовного Кодекса РФ – содействие террористической деятельности. Санкции инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения. В ходе проведения следственных действий подозреваемый был установлен и задержан. Он раскаялся в содеянном и признал свою вину», - сообщила «ГТРК Карелия» официальный представитель УФСБ России по Карелии Оксана Сливенко.

По решению суда молодой человек, подозреваемый в организации теракта, на два месяца заключен под стражу. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Карелии задержан 19-летний гражданский активист, подозреваемый в терроризме.