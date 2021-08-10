Молодой житель Карелии вышел раньше срока из колонии и убил человека

В Кондопоге перед судом предстанет 34-летний мужчина, обвиняемый в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в мае 34-летниий мужчина, находясь в квартире жилого дома по ул. М.Горького в Кондопоге, во время внезапно возникшего конфликта со своим знакомым напал на него с ножом и нанес несколько ударов. В результате полученных ножевых ранений потерпевший скончался.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемый ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, преступление совершил в период условно досрочного освобождения.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.