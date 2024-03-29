Молодой житель Петрозаводска задушил и сжег девушку, а затем подорвал себя гранатой

Страшное преступление 22 года спустя раскрыли карельские следователи.

В Петрозаводске завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве.(18+)

В августе 2002 года 22-летний петрозаводчанин пришел в квартиру дома по Лесному проспекту к своим знакомым. Там он выпивал. А через некоторое время позвал туда же свою бывшую девушку, 23-х лет. Гости разошлись по домам, хозяева легли спать, молодой человек же захотел интима, но знакомая ему отказала. Тогда он толкнул ее на диван и задушил.

Тело злоумышленник отвез на авто в один из районов Петрозаводска, там сжег и закопал останки.

Но на следующий день погиб сам — в его руках по неосторожности взорвалась граната, «причинив травматическую ампутацию грудной клетки». Исчезновение девушки осталось нераскрытым, уголовное дело было приостановлено.

В рамках работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет в июне 2023 года предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено. Следователи и криминалисты провели комплекс дополнительных следственно-оперативных мероприятий. Выяснилось, что убийце помогал избавляться от тела общий знакомый. На него и вышли оперативники.

Мужчина объяснил следователям, что обвиняемый, в тот момент — член известной в Карелии преступной группировки, пригрозил ему расправой и заставил помочь, в том числе вынести из квартиры и сжечь диван. Свидетель показал и место, где были закопаны останки жертвы.

В соответствии с позицией близких родственников обвиняемого, которые настаивали на судебном разбирательстве, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.