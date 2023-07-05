Юные музыканты из Петрозаводска заняли призовые места на всероссийском конкурсе

Тройное "серебро" заработали воспитанники петрозаводских музыкальных школ.

Ученики музыкальных школ Петрозаводска стали лауреатами конкурса «Молодые дарования России», написали в сообществе Администрации Петрозаводска 6 июля. Конкурс проводился на базе Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Ежегодно событие собирает молодых людей в возрасте от 13 до 19 лет. В этом году участвовало более тысячи юных музыкантов из 70 регионов страны.

Юные петрозаводчане выступили достойно. Домрист Павел Касяник (ДМШ № 1 им. Г. Синисало) занял второе место в номинации «Народные и национальные инструменты». Домристка народного отделения Детской хоровой школы Анастасия Соловьева также завоевала серебро.

Другой воспитанник Детской музыкальной школы № 1 им. Г. Синисало Марат Дидин стал лауреатом второй степени в номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты».