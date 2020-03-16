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Молодые люди похитили ночью из магазина в Петрозаводске орехи

Новости. Криминал
17:40, 17 Марта 2020
фото: © pixabay.com
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Двое петрозаводчан ради забавы пошли на грабеж, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился работник магазина, специализирующегося на продаже слабоалкогольного спиртного. Выяснилось, что в ночное время один из посетителей похитил 2 банки с арахисом и убежал. А практически сразу после, еще один из клиентов повторил эти действия, похитив еще одну емкость с орехами.

Полицейские выясняли, что ночными воришками стали молодые люди 29-ти и 23-х лет. Они признались в содеянном, а свои действия пояснили желанием покуражиться. Когда один из них похитил орехи, второй – решил повторить за другом. На улице мужчины сначала выбросили банки в снег, а потом забрали с собой и попросили знакомую вернуть похищенное в торговую точку. Тем самым они возместили ущерб от хищений, однако это не освобождает их от ответственности.

По фактам грабежей ведется дознание, сообщили в МВД Карелии.

Ранее полиция объявила в розыск мужчин, обворовавших магазин бытовой техники в Петрозаводске.

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