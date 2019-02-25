Молодые семьи 5 муниципалитетов Карелии получат деньги на жилье

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Правительство Карелии приняло постановление о распределении субсидий между муниципалитетами на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.
Согласно документу, финансирование получат Петрозаводск, Прионежский, Олонецкий, Лахденпохский и Сортавальский районы.
Какую сумму получат районы для помощи молодым семьям, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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