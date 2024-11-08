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«Морошковое варенье?»: что за вода течет из кранов Пудожа

Новости. Общество
15:05, 08 Ноября 2024
фото: © Подслушано в Пудоже | Карелия / VK

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Местные жители возмущены качеством горячей воды.

Жители Пудожа пожаловались на желто-оранжевую горячую воду, которая течет из их кранов в квартирах. Фото и видео очевидцы опубликовали в паблике Подслушано в Пудоже | Карелия.

«Дождались… в конце октября включили горячую воду, которой не было с мая месяца, теперь она все время такая будет, уже как неделю, а изменений нет у всех такая?», — сообщил автор поста.

В комментариях люди поинтересовались, течет ли такая вода в школах. 

«А в школах такая же вода? В поселке Колово, в школе со скважины отличная водичка. Почему же в Пудоже такая жуткая водичка считается нормой?», — написали комментаторы.

Некоторые сравнили воду в кранах с овощным соком.

«Морковку давят там на конце провода, ужас», — прокомментировали пользователи соцсети.

Ранее мы писали о том, что жители Сегежи пожаловались на ржавую воду из-под крана.

 

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