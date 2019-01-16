Морозная погода и снег ожидаются до конца недели в Карелии

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Такие метеоусловия могут повлечь за собой осложнение дорожной обстановки, сообщили в ГИБДД Карелии.
По данным пресс-службы ведомства, до конца недели синоптики прогнозируют в республике устойчивую морозную погоду и снег. Погода может привести к образованию гололеда и снежных заносов, ухудшению видимости на дороге.
ГосавтоинспекцияКарелии призывает всех водителей соблюдать правила дорожного движения, быть предельно осторожными и внимательными, держать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, не допускать нарушений во время выполнения обгона с выездом на встречную полосу, выбирать безопасную скорость.
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