Морозная погода и снег ожидаются до конца недели в Карелии

Такие метеоусловия могут повлечь за собой осложнение дорожной обстановки, сообщили в ГИБДД Карелии.

По данным пресс-службы ведомства, до конца недели синоптики прогнозируют в республике устойчивую морозную погоду и снег. Погода может привести к образованию гололеда и снежных заносов, ухудшению видимости на дороге.

ГосавтоинспекцияКарелии призывает всех водителей соблюдать правила дорожного движения, быть предельно осторожными и внимательными, держать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, не допускать нарушений во время выполнения обгона с выездом на встречную полосу, выбирать безопасную скорость.