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Морозы в Петрозаводске пошли на спад, но в некоторых районах Карелии будет за 30 °С

Новости. Погода
17:00, 13 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье 14 февраля.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег.

Ветер юго-западный, умеренный. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью -21, -23°С, днем -12, -14°С. 

В большинстве районов Карелии днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ветер ночью западный, юго-западный, днем северный, северо-западный, умеренный. 

Температура воздуха ночью -18, -23°С, по юго-восточным, восточным районам  - местами -27, -32°С. Днем столбик термометра покажет -10, -15°С, местами до -20°С.

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