Морозы в Петрозаводске пошли на спад, но в некоторых районах Карелии будет за 30 °С

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье 14 февраля.
В Петрозаводске ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег.
Ветер юго-западный, умеренный. На дорогах гололедица.
Температура воздуха ночью -21, -23°С, днем -12, -14°С.
В большинстве районов Карелии днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица.
Ветер ночью западный, юго-западный, днем северный, северо-западный, умеренный.
Температура воздуха ночью -18, -23°С, по юго-восточным, восточным районам - местами -27, -32°С. Днем столбик термометра покажет -10, -15°С, местами до -20°С.
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