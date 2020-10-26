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Мошенник оставил жителя Петрозаводска без машины

Новости. Криминал
09:47, 27 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Петрозаводчанин, выставивший на продажу свой автомобиль, остался и без денег, и без машины, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 36-летний петрозаводчанин и сообщил, что у него обманным путем похитили машину.

Как выяснилось, еще в декабре прошлого года заявитель подал объявление о продаже своего автомобиля Chevrolet, который оценил в 170 тысяч рублей. Вскоре с ним связался молодой человек, который нуждался в машине, но не располагал необходимой суммой денег. Он договорился с владельцем о рассрочке платежа и написал соответствующую расписку, правда, от имени супруги. С тех пор никаких денег от него не поступало.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение 25-летнего подозреваемого, который дал признательные показания.

Как выяснилось, иномарку он некоторое время использовал для работы, а затем продал за 100 тысяч рублей жителю другого региона. Деньги, вырученные от сделки, потратил на собственные нужды.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант находится под арестом за другое, ранее совершенное им преступление.

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