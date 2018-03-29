Мошенник прикинулся женщиной и выманил деньги на несуществующего ребенка

Жительница Карелии стала жертвой интернет-мошенника, который представился в Сети ее подругой.

Полиция проверяет информацию о мошенничестве, случай которого был зафиксирован в Медвежьегорске.

Жительница районного центра проверяла сообщения на своей странице в одной из социальных сетей. В переписке она обнаружила просьбу о помощи от своей подруги. Та написала, что хочет приобрести одежду для ребенка, но для покупки приглянувшихся вещей у нее нет достаточной суммы. Подруга попросила потерпевшую занять деньги, перечислив их на указанный счет.

Откликнувшись на интернет-просьбу знакомой, женщина, не отходя от компьютера, с помощью онлайн-сервиса перевела 12500 рублей. Только после этого она позвонила подруге и с удивлением узнала, что та никаких денег у нее не просила.

О случившемся жительница Медвежьегорска сообщила в органы внутренних дел. Сотрудники полиции установили, что злоумышленники взломали страницу подруги и от ее имени рассылали сообщения с просьбой о помощи. По данному факту проводится дальнейшая проверка.