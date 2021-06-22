Мошенник с юга обманул жителя Петрозаводска

Ранее судимый житель южного региона России обманул нескольких интернет-покупателей и сейчас находится под стражей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции Петрозаводска раскрыли дело о дистанционном хищении денег. События произошли в начале этого года, когда житель Петрозаводска решился на покупку в интернете. Мужчина нашел объявление о продаже автомобильных фар и договорился с продавцом об условиях приобретения и доставки. Горожанин перевел продавцу 30 тысяч рублей, но посылку в итоге так и не получил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что злоумышленник живет в другом регионе. Им оказался ранее судимый 28-летний житель юга страны. Выяснилось, что автомобильные фары он продал другому человеку, а возвращать деньги жителю Петрозаводска не стал. В своем родном регионе мужчина подозревается еще в нескольких преступлениях и в данный момент находится под арестом. По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.