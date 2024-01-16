Мошенники два часа обрабатывали жителя Карелии по телефону, чтобы он перевел им свои деньги

Жителя Приладожья обманули по телефону, разыграв сразу несколько ролей

В полицию Лахденпохского района поступило заявление от 27-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что у него обманным путём похитили 45 тысяч рублей.

Как установили полицейские, днём мужчине позвонили якобы работники сотовой компании. Ему сообщили, что вскоре закончится срок действия договора обслуживания и предложили продлить его. Для этого следовало сообщить коды из смс. Звонившие также сказали мужчине, что на портале госуслуг злоумышленники получили доступ к его учётной записи. Для подтверждения этого факта они предложили жителю Лахденпохьи поговорить с менеджером портала. Тот перезвонил через несколько минут и сообщил об угрозе оформления кредита со стороны мошенников. Псевдоменеджер посоветовал для решения проблемы ответить на звонок работника Центробанка, который перезвонил в мессенджере и также убеждал горожанина о возникшей опасности.

На общение с неизвестными у мужчины ушло больше двух часов, а в итоге житель Лахденпохьи перевел собственные сбережения на продиктованные ему счета.

Позже мужчина решил кое-что уточнить у менеджера и перезвонил ему. Номер оказался недоступен. Житель Карелии понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.