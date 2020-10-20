Мошенники изобрели новый способ обмана россиян

В интернете активно распространяются оплачиваемые опросы.

Только за январь–август нынешнего года компания "Лаборатория Касперского" выявила свыше 2,5 тысячи сайтов с предложениями принять участие в опросе, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Как пишут "Известия", за прохождение опроса злоумышленники обещают вознаграждение в десятки или даже сотни тысяч рублей, но сначала просят оплатить комиссию, которая составляет несколько сотен рублей.

Никаких выплат за ответы, никто не получает, а "комиссия" достается мошенникам. Кроме того, они могут еще и украсть данные платежной карты.