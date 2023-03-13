Мошенники лишили немалой суммы денег любителя баловаться вейпом в Петрозаводске

Юноша в Петрозаводске решил приобрести вейп в интернете и лишился семи тысяч рублей.
В отдел полиции Петрозаводска обратился 18-летний горожанин. Он сообщил, что стал жертвой мошенника.
В минувшее воскресенье молодой человек нашел в социальной сети объявление о продаже вейпа, связался с продавцом и сделал заказ.
Вместе с доставкой стоимость товара составила почти семь тысяч рублей. Деньги покупатель перевел на предоставленный номер счета, но посылку в срок не получил. Продавец перестал выходить на связь.
По факту мошенничества проводится полицейская проверка, рассказали в МВД Карелии.
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