Мошенники лишили немалой суммы денег любителя баловаться вейпом в Петрозаводске

Юноша в Петрозаводске решил приобрести вейп в интернете и лишился семи тысяч рублей.

В отдел полиции Петрозаводска обратился 18-летний горожанин. Он сообщил, что стал жертвой мошенника.

В минувшее воскресенье молодой человек нашел в социальной сети объявление о продаже вейпа, связался с продавцом и сделал заказ.



Вместе с доставкой стоимость товара составила почти семь тысяч рублей. Деньги покупатель перевел на предоставленный номер счета, но посылку в срок не получил. Продавец перестал выходить на связь.

По факту мошенничества проводится полицейская проверка, рассказали в МВД Карелии.