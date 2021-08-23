Мошенники не позволили жительнице Петрозаводска вернуться на родину

Женщина потеряла деньги при бронировании мест из Санкт-Петербург в Петрозаводск, сообщили в МВД Карелии.

С заявлением о хищении денег в полицию Петрозаводска обратилась 42-летняя горожанка. На известном сервисе поиска попутчиков она нашла подходящий вариант для поездки из Санкт-Петербурга в Петрозаводск. Женщина забронировала два места: общая стоимость составила чуть более тысячи рублей. При этом ее не смутило, что ссылку на оплату заказа она получила в мессенджере, а не на официальном сайте.

Петрозаводчанка ввела реквизиты банковской карты на предложенном сайте и обнаружила, что с её банковского счёта списано четыре с половиной тысяч рублей, а номер заблокирован. Тогда жительница карельской столицы поняла, что её обманули, и отправилась в полицию.

Полицейские напоминают, что, совершая покупки на интернет-платформах, не следует переводить обсуждение сделок в мессенджеры — зачастую именно таким образом направляются мошеннические ссылки, позволяющие похищать сбережения.