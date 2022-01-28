Мошенники обманули даму из Карелии, стремящуюся в ЖД-путешествие

Жительница Карелии хотела купить билет на поезд, а в итоге лишилась денег.

47-летняя петрозаводчанка в начале января хотела купить билет, воспользовавшись популярной поисковой системой. Она ввела запрос «Купить билеты РЖД» и зашла на первый появившийся интернет-ресурс. Дама приобретала билет стоимостью 3 387 рублей, однако обнаружила списание со счёта всего 3 тыс. рублей. Об этом сообщает полиция Прионежского района.

Далее на адрес электронный почты, указанный горожанкой при регистрации на сайте, пришло сообщение о техническом сбое платёжной системы. Там содержалась информация о том, что «запрос невозможно обработать» с прилагаемой ссылкой якобы для возврата списанных средств. Как только женщина воспользовалась навязанной ссылкой, произошло повторное несанкционированное списание 3 тыс. рублей.

Таким образом, она лишилась 6 тыс. рублей и осталась без проездных документов, воспользовавшись сайтом, лишь внешне похожим на официальный ресурс перевозчика. Женщина позвонила в банк и заблокировала счёт, чтобы предотвратить дальнейшие посягательства киберпреступников.

Ранее сообщалось, как житель села в Карелии заказал модные ботинки, но ему подсунули жалкую подделку.