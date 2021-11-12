Мошенники обманули жителей Карелии, желающих купить новогоднюю елку, коляску и мебель

Несколько жителей Карелии были обмануты при совершении сделок через интернет, сообщили в МВД.

В отдел полиции Петрозаводска обратилась 41-летняя гражданка и сообщила, что с её счета были незаконно списаны 9300 рублей. Женщина рассказала, что на одном из сайтов разместила объявление о продаже детской коляски. Она вскоре получила сообщение от незнакомца, желавшего приобрести товар. Собеседник сообщил, что готов оплатить покупку, и прислал петрозаводчанке ссылку на ресурс, где следовало ввести реквизиты карты, а также подтверждающие коды из смс. Как только она это сделала, деньги исчезли со счёта.

В аналогичной ситуации оказалась и 54-летняя жительница города Кондопога. Она разместила в интернете объявление о продаже мебели. В одном из мессенджеров женщина получила ссылку от потенциального покупателя, который якобы хотел перечислить ей деньги, прошла по ней и ввела банковские реквизиты. В итоге она потеряла 10 000 рублей.

Другой житель Кондопоги, 45-летний мужчина, лишился 122 000 рублей, пытаясь приобрести товар. На популярном сайте он нашел информацию о продаже лодочного мотора. Мужчина связался с автором, договорился о доставке и оплатил товар, однако до сих пор его так и не получил.

Жительница Прионежского района нашла в одной из групп соцсети объявление о продаже новогодней ёлки. В ходе переписки с продавцом она получила ссылку якобы для оплаты товара и ввела свои данные. В итоге с её счёта было списано более 20 000 рублей.

Ранее сообщалось, что нуждавшийся в деньгах житель Карелии поделился средствами с мошенниками.