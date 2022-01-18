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Мошенники обманули жителя Карелии, желавшего отправиться в Петербург

Новости. Криминал
10:38, 19 Января 2022
фото: © kazanpress.ru

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Жертвой мошенников стал мужчина, пожелавший воспользоваться сервисом поиска попутчиков.

В петрозаводскую полицию обратился 27-летний горожанин и пожаловался, что со счёта было незаконно списано 37 200 рублей. Об этом информирует МВД.

Как выяснилось, мужчина хотел воспользоваться известным сервисом поиска попутчиков. Водитель для поездки в Санкт-Петербург быстро нашёлся, но предложил перевести общение в мессенджер. Там же была направлена ссылка для внесения платы за бронирование услуги.

Петрозаводчанин ввел реквизиты банковской карты, а также указал код с ее обратной стороны. Мгновенно 6 тыс. рублей были сняты, а водитель сослался на технический сбой. Для возврата средств следовало воспользоваться другой банковской картой и повторить операцию. Горожанин выполнил все рекомендации и оказался обманут.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница Карелии перевела неизвестным полтора миллиона рублей.

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