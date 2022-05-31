Мошенники обманули жительницу Петрозаводска через приложение о поиске попутчиков

Жительница Петрозаводска оплатила поездку, которая не состоялась, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 53-летняя жительница города и сообщила, что с банковской карты ее сына незаконно списали почти 20 000 рублей.

Как стало известно, женщина собиралась ехать в Сортавалу и воспользовалась приложением по поиску попутчиков. Один из водителей откликнулся на заявку, но попросил заплатить небольшой аванс - 50 рублей. Для перевода денег он прислал ссылку, которая вела якобы на официальный интернет-ресурс. Пройдя по ней, женщина указала реквизиты карты своего сына, а также баланс его средств. Сразу после этого почти всё, что было на карте, списали со счёта.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка.