Мошенники оформили кредит на имя жертвы в Карелии, узнав данные ее банковской карты

Жительница Карелии поверила мошенникам и сообщила им данные своей банковской карты, а преступники сумели использовать их для оформления кредита.
Об этом сообщили в МВД Карелии.
По данным полиции, потерпевшей позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности одного из финансовых учреждений. Он заявил, что аферисты пытаются похитить сбережения с её банковской карты. Звонивший объяснил, что для защиты сбережений, надо продиктовать данные карты и код, который придет на телефон женщины в виде СМС.
Как только она сообщила эту информацию, злоумышленники оформили на ее имя кредит в размере 101 000 рублей, и списанли её личные накопления — 5 тыс. рублей.
О произошедшем потерпевшая узнала, когда попыталась зайти в личный кабинет интернет-банка, но не смогла этого сделать из-за блокировки. Тогда она позвонила на горячую линию финансового учреждения, восстановила доступ и поняла, что стала жертвой обмана.
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