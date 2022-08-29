Мошенники оформили кредит на имя жертвы в Карелии, узнав данные ее банковской карты

Жительница Карелии поверила мошенникам и сообщила им данные своей банковской карты, а преступники сумели использовать их для оформления кредита.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

По данным полиции, потерпевшей позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности одного из финансовых учреждений. Он заявил, что аферисты пытаются похитить сбережения с её банковской карты. Звонивший объяснил, что для защиты сбережений, надо продиктовать данные карты и код, который придет на телефон женщины в виде СМС.

Как только она сообщила эту информацию, злоумышленники оформили на ее имя кредит в размере 101 000 рублей, и списанли её личные накопления — 5 тыс. рублей.

О произошедшем потерпевшая узнала, когда попыталась зайти в личный кабинет интернет-банка, но не смогла этого сделать из-за блокировки. Тогда она позвонила на горячую линию финансового учреждения, восстановила доступ и поняла, что стала жертвой обмана.