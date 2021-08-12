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Мошенники оставили ребенка в Карелии без новых игрушек

Новости. Криминал
16:35, 17 Августа 2021
фото: © pixabay.com

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Жительница Петрозаводска хотела порадовать ребёнка новыми игрушками, но попалась на уловку аферистов, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевшая — 33-летняя горожанка — обратилась в полицию Петрозаводска и сообщила, что у неё обманом выманили деньги.

На популярном сайте объявлений заявительница нашла пост о продаже детских игрушек и захотела купить их. Продавец согласился и предложил продолжить общение в одном из мессенджеров. Уточнив условия сделки, петрозаводчанка перевела более четырех с половиной тысяч рублей на предоставленные реквизиты.

На следующий день продавец прислал фотографии чека и описи вложений, но женщина усомнилась в их подлинности. Поняв, что попалась на удочку мошенников, петрозаводчанка сразу обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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