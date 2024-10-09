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Мошенники под видом диспансеризации украли с карты жительницы Сегежи почти сто тысяч рублей

Новости. Криминал
15:06, 11 Октября 2024
фото: © Freepik

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Под руководством незнакомки пенсионерка установила на свой телефон специальную программу.

Жительница Сегежи стала жертвой телефонных мошенников. Информацию об этом сообщили в МВД Карелии.

По информации ведомства, 73-летняя горожанка обнаружила, что с ее счета списали 99 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что днем ранее женщине звонили, якобы, из поликлиники и предлагали записаться на бесплатную диспансеризацию.

Незнакомка попросила пенсионерку продиктовать номер СНИЛС. Затем под ее руководством потерпевшая установила на телефон специальную программу. Когда деньги списали, горожанка поняла, что ее обманули. Полицейские возбудили уголовное дело по факту преступления.

Ранее мы писали о том, что жителя республики приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество.

 

 

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