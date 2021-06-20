Мошенники пообещали даме из Карелии соцвыплаты и лишили ее денег

В полиции рассказали, как мошенники обманывают жителей Карелии, предлагая им социальные выплаты.

В Пудожском районе 61-летней жительнице одного из посёлков в социальной сети поступило сообщение со страницы знакомой. Она написала приятельнице, что та имеет право на социальные выплаты. Женщину это заинтересовало, тогда собеседница предложила помощь в получении денег и попросила прислать реквизиты банковской карты. Пенсионерка предоставила их, а также назвала секретный код из смс. Об этом сообщают в МВД.

В итоге с карты женщины были несанкционированно списаны 4600 рублей. На вопрос пенсионерки о том, почему списываются деньги и никаких выплат ей не приходит, знакомая поспешила заверить, что так и должно быть.

Начиная сомневаться, женщина решила позвонить своим родственникам. Те предположили, что это мошенничество. Тогда пенсионерка набрала номер знакомой, с которой она переписывалась в социальной сети. Та сообщила, что её профиль взломали.

Потерпевшая обратилась в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, как продавец сетевого магазина в Петрозаводске перевел мошенникам все наличные из сейфа.