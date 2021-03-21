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Мошенники пообещали отвезти жителя Карелии в Петербург, а вместо этого "прокатили" на деньги

Новости. Криминал
16:31, 22 Марта 2021
фото: Ярослав Чингаев / Ведомости
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В полицию обратился мужчина, который планировал попасть в Санкт-Петербург, но для получения услуг он выбрал мошенников, а не перевозчиков.

В отдел петрозаводской полиции поступило заявление от 32-летнего горожанина. Он сообщил, что стал жертвой обмана и потерял 6600 рублей. Об этом сообщают в МВД.

Как пояснили в полиции, мужчина решил отправиться в Санкт-Петербург и стал искать в интернете различные варианты поездки. На одном из сайтов ему попалось заманчивое объявление: его автор был готов подвезти пассажира на личном авто всего за 550 рублей. Заявитель с ним связался. Тот сразу перевел общение с платформы сайта в мессенджер, где в ходе переписки ответил на все дополнительные вопросы.

Одним из условий водителя стала оплата услуги вперед: он прислал ссылку, где требовалось ввести реквизиты карты. Петрозаводчанин выполнил просьбу и обнаружил, что с его счета списалось гораздо больше денег, чем он планировал. Собеседник прекратил переписку и перестал выходить на связь.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. 

Ранее сообщалось, что жительница Петрозаводска лишилась денег, продавая свадебное платье.

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