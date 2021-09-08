Мошенники придумали новый способ кражи данных россиян на «Госуслугах»

Сбербанк выявил схему мошенников по краже данных россиян на «Госуслугах».

Мошенники начали рассылать россиянам уведомления якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя с предложением заново пройти регистрацию и уплатить пошлину. Соответствующую схему выявил Сбербанк, сообщил РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

По его словам, в письме мошенников подчеркивается необходимость скорейшего повторного прикрепления к поликлинике в условиях пандемии. Мошенники сразу же предлагают потенциальной жертве пройти по ссылке на сайт-клон госуслуг, где следует заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину, не превышающую несколько тысяч рублей.

В результате и данные, и деньги попадают к злоумышленникам. При этом, как отметил Кузнецов, хуже всего то, что организаторы схемы могут получить доступ к логину и паролю жертвы и зайти в профиль, где хранятся многие персональные данные, после чего оформить кредит или микрозайм.

Зампред правления Сбербанка посоветовал пользователям госуслуг тщательно смотреть адрес портала, а при получении подобного уведомления обращаться в свое медучреждение. Он также напомнил, что прикрепление к государственной поликлинике бесплатно.

В случае, если персональные данные все же попали мошенникам, Кузнецов рекомендовал срочно изменить пароль доступа к сайту госуслуг и сообщить о случившемся техподдержке портала. Он также посоветовал настроить в личном кабинете вход с подтверждением по sms.

Ранее в Роскомнадзоре предупредили, что мошенники пытаются собирать личные данные россиян, представляясь сотрудниками надзорного ведомства и предупреждая собеседника о том, что кто-то якобы пытается сменить его абонентские номер. Злоумышленники также уточняют, зарегистрирован ли пользователь на портале «Госуслуги», утверждая, что на проверяемый номер якобы оформлен кредит.

В ведомстве напомнили, что у операторов горячей линии РКН нет доступа к кредитным историям и профилям на «Госуслугах». Роскомнадзор призвал россиян быть бдительными и проверять «то, что говорят неизвестные». Столкнувшись с мошенниками, необходимо обратиться в приемную МВД.