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Мошенники придумали новый способ обмана, связанный с компенсациями пенсионерам

Новости. Общество
15:44, 07 Июня 2020
фото: Д. Рогулин/ ТАСС
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 участились случаи мошенничества, связанные с компенсациями пенсионерам и перерасчетом пенсий.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Мошенники, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, звонят пожилым людям, рассказывают о положенной им денежной выплате, для получения которой просят предоставить номер счета для перечисления денег. Рассылают смс-сообщения с сайта, маскирующегося под портал госуслуг. 

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2020-06-07 16:39:12
Потому что либерастня плохо информирует население, что никакой компенсации пенсионерам не будет, ибо все в бункере.
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