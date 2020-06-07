Мошенники придумали новый способ обмана, связанный с компенсациями пенсионерам

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 участились случаи мошенничества, связанные с компенсациями пенсионерам и перерасчетом пенсий.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Мошенники, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, звонят пожилым людям, рассказывают о положенной им денежной выплате, для получения которой просят предоставить номер счета для перечисления денег. Рассылают смс-сообщения с сайта, маскирующегося под портал госуслуг. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".