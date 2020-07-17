Мошенники пригласили студентку из Петрозаводска на подработку в полицию и оставили без денег

Поиск работы для 22-летней петрозаводчанки закончился напрасным ожиданием у отделения полиции.

Как рассказали в МВД Карелии, в полицию обратилась 22-летняя жительница Петрозаводска. Студентка решила подзаработать и разместила объявление на интернет-сервисе по подбору персонала о поиске работы в качестве переводчика.

Вскоре ей позвонил потенциальный наниматель и представился сотрудником МВД. Он сообщил, что, якобы для проведения конференции с правоохранителями Великобритании, требуется переводчик. Заплатить обещал 5 тысяч рублей. Встречу звонивший назначил у одного из подразделений полиции Карелии. Для "министра по безопасности" молодую женщину попросили приобрести кабель USB, что она и сделала. Все расходы обещали возместить. После, по просьбе звонившего, она перевела на номера мобильных телефонов в общей сумме 5 тысяч рублей. Когда студентка приехала по адресу в назначенный час, то позвонила лжеполицейскому. Мужчина сказал, что его нужно подождать 5-10 минут. Но и через полчаса к девушке никто не подошел и на звонки больше не отвечал. На ее смс: "Мы с Вами сотрудничаем?", ответили: "Нет". Тогда переводчица поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию.

По данному факту проводится проверка.

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